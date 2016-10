Potretten van dieren en dingen.



Dit was grijsblauw de lucht.



Deze zondag is het Potretten maken het is een leuke opdracht, leuk zo rond te kijkken maar ja waar begin je heb de lucht genomen genoeg kleur en ook de andere dingen.

Groetjes Jantina.





Een andere avond was hij gekleurt





Hij was mooie rozen.





Hij had meerdere kleuren.





Een boom bij ons op het plein zo ziet hij er uit als de zon er op schijnt.





De bloem in de kamer van een plant.





De poes een pottretje van hem.