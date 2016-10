Huizen in Aquarel.





Dit is een straatje van een foto van Chatharina dit was vrij pittig om te maken en heb het in aquarel gedaan vond acriel te donker voor deze schildering en dit past beter bij de schildering.

Het was een hele uitdaging en technies heb het zonder liniaal gemaakt zo uit de losse pols.

Groetjes Jantina.