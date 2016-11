Zondagse opdracht Beelden.



Dit stond voor het gemeentehuis.



Dit keer was de opdracht beelden ja en waar o waar zoek je dat zo door de plaats gelopen en ben dit tegen gekomen in het park warempel dicht bij huis en ook in huis was nog wat was leuk zo speurders tocht.

Groetjes Jantina.





Dit was in het park.





Abstrac tasje eigen werk.





Mannetje en vrouwtje uit speksteen gemaakt.





Het uiltje uit speksteen.





De Knobbelzwaan uit Grennenhoud gemaakt.





De Tas heet dit waar veel jongeren op zitten is heel leuk.