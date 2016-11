Zondagse opdracht 13-11-2016.

J.zwiep 13 nov 2016 11:24 De schoorsteen hebben we de kijk op we kijken over de daken heen en zie je dit,de lidcatus was de vraag of het wel zal doen hij is helemaal verkleurd door de zon en warempel er komen knoppen uit.

Ja die zwartepieten vlak bij ons vond dat ze er op mochten gebeurt ook niet altijd dat we dit zo zien.

De lichtjes is van zoutsteen mee genomen van de vacantie is zeker gezellig en ook een mooie kleur.

Dank je wel Marianne voor je compliment

Groetjes Jantina.