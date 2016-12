Opdracht is Licht.





De opdracht is licht kun je op vele manieren aan geven zo wel in huis als buiten,s huis was best wel even zoeken wat er op de foto moest maar het is voor el kaar

Groetjes jantina.





Zon die door de wolken kwam.





schemerlamp.





De zandman op tv die op een glazen plaat met licht er onder zandfiguren maakt en zijn verhaal verteld.





Licht dat te voorschijn kwam.





Karsjes die branden in het kerststukje.





Versiert met lampjes een kerststuk.





Lamp in de hal.