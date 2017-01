Dierbare Dingentjes.

J.zwiep 22 jan 2017 13:10 Ja was ook niet makkelijk maar moest kiezen wat ik wilde houden maar het kleine is over gebleven en makkelijk te bewaren.

Dit was zeker leuk om op de foto te zetten en er kwamen zeker herinnerringen boven leuk is dat.

Ja dat mannetje met die handjes is een karrakte popje en is nooit af gewerkt.

Ja Drenthe is zeker mooi en ruimte genoeg en mooie plekjes ja Orvelte is zeker mooi hoe ze de oudheden laten zien we zijn er ook een geweest kun je ook niet overslaan als je er niet ver van af woont,ja we hebben nog ruimte genoeg is heerlijk om uit te waaien mooi dat je er zo van genoten hebt.

Dank je wel Toos voor je reactie

Groetjes Jantina.