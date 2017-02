Was er even niet had even wat anders te doen.



Dit is de schildering met pastel krijt gedaan. H40xBr30cm.



Had even wat anders te doe als het klaar is zet ik het hier neer en doe de volgende keer weer mee.

Soms kan dit gebeuren en vind het ook heel leuk om wat anders uit te proberen en met jullie te delen,laat het zien als het af is.

Dit is het eerst stukje wat af is het andere komt ook. Groetjes Jantina.