Het klei vrouwtje.

Dit is gemaakt na aan leiding van de schildering en was leuk om te maken een heele gewaar wording had wel een met klei gespeeld maar niet zo groot als dit.

Nu weet ik ook hoe dit zit je leert er altijd van.

Dit was na aanleiding van Catharina had met haar overlegt om dit te doen en het is goed gegaan.

Dit is niet geschuurt maar zo gekleid en wilde hier verder niets aan doen en zo laten,vind alles hoeft niet even glad te zijn mag ook best wel ruw zijn.dit is op het moment mijn bijdragen dus dit keer geen roetige spulletjes.

H18xBr12cm en van roode klei gemaakt.

groetjes Jantina.