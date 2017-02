Voorraad.



Mandje met kruiden.



Het is de bedoeling dat er voorraad de opdracht is ,heb er dit van gemaakt.Het was voor mij spuren hoe dit zal gaan zie hier mijn bijdragen.

groetjes Jantina.





Schoonmaak middelen.





Schuursponjes.





Emmertje met wasknijpers.





Snoepjes tegen verkoudheid.





Dingen in de koelkast.





Planten voor het raam.