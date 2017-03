Deksels.



Dit is van een sier potje van glas.



De opdracht van vandaag was Deksels en een onderwerp je heb allelei deksel open en dichte deksel open dekesels kun je door heen kijken dichte deksels kun je in spiegelen en soms niet licht er aan.

dit zijn mijn deksel die huizen bij ons in huis.

groetjes Jantina.





Weer een ander potje.