Driehonderste keer Zondagse Opdracht.

Dit is heel leuk dat Greet dit heeft voort gezet dit is iedere zondag een feestje van wat er allemaal op gezet word.

We hopen nog met veel plezier heel lang door te gaan en ook al de andere die hier voor hebben er aan mee gewerkt.

Greet Hartelijk bedankt voor dit alles.

Groetjes Jantina.