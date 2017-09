Zondagse opdracht Leer.



Etwie waar de sleutels in zitten.



Dit was leuk om uit te zoeken ja wat heb je voor leren spullentjes in huis?dit was even rond kijken en ja hoor is er wel wat.

Ze worden goed gebruikt en even op de kiek zetten.

Groetjes Jantina.





Het hoesje van de mobiel.





De schoenen van mijn man.





De sandalen van me zelf.





Boekentas met muziek er in van mijn man.





Mijn eigen tasje.